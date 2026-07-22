Bắt giữ đối tượng huỷ hoại 2 tủ đổi pin của V-Green

Liên quan vụ việc huỷ hoại 2 tủ đổi pin của V-Green xảy ra tại thôn Mát, xã Quảng Bị, ngày 22/7, Công an xã Quảng Bị, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Quảng (SN 1973, trú tại xóm Mát, xã Quảng Bị) về hành vi “Huỷ hoại tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 2h00 ngày 19/7, Nguyễn Đình Quảng đã có hành vi cố ý làm hư hỏng 2 trong tổng số 5 tủ đổi pin xe máy điện của hãng V-Green được để tại Nhà văn hóa thôn Mát (cũ).

Đối tượng Nguyễn Đình Quảng cùng tang vật tại Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an xã Quảng Bị đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh và triển khai các biện pháp xác minh. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Nguyễn Đình Quảng là người thực hiện hành vi hủy hoại tài sản và tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Quảng khai nhận, khoảng 19h ngày 18/7, Quảng đi uống bia và trở về nhà vào khoảng 22h cùng ngày. Khi đi qua nhà văn hoá xóm Mát, Quảng thấy 2 trụ sạc để ở cạnh nhà văn hoá. Do say rượu (trước đó, Quảng đã uống khoảng 20 cốc bia) và nhiều lần đi qua nhà văn hoá, thấy tài sản bỏ không, không có người trông coi, quản lý, đối tượng đã dùng bật lửa ga đốt 2 tủ đổi pin của V- Green.

Hành vi của đối tượng đã gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống đổi pin xe máy điện, đồng thời tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, định giá tài sản bị thiệt hại và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không thực hiện các hành vi xâm phạm đến tài sản của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định.