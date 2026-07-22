Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra vụ án “Bún Chả TV”

Mới đây, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an tỉnh Bắc Ninh vì đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công an làm việc với đối tượng trong hệ thống Bún Chả TV. Ảnh: CABN.

Thư khen nêu:

Lãnh đạo Bộ được báo cáo: Thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công nhóm đối tượng xây dựng và vận hành hệ thống website "Bún Chả TV" để phát sóng các trận thi đấu thể thao không có bản quyền trên nền tảng internet, vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan của các tổ chức, doanh nghiệp trên lĩnh vực truyền hình, nội dung số, bắt khởi tố 10 đối tượng, thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã phát sóng trực tiếp hơn 150.000 trận thi đấu thể thao, nhận tiền quảng cáo từ các trang mạng cá độ, đánh bạc, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thành tích của các đồng chí đã góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.