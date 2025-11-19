Đâm trọng thương ‘người tình’ của vợ cũ, lĩnh 12 năm tù

Ngày 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Đức (SN 1989, trú xã Đông Lộc, Nghệ An) về tội "Giết người".

Đức và chị Nguyễn Thị M. là vợ chồng, đã ly hôn. Khoảng 19h30 ngày 23/12/2024, Đức rủ em trai đưa ba con nhỏ đến gặp vợ cũ nhờ chăm sóc vài ngày.

Khi thuê ô tô chở mọi người đến xóm trọ ở xã Diễn Châu (nơi chị M. sinh sống), Đức thấy cổng khu trọ đóng nên trèo qua tường vào. Đức gọi vợ cũ nhưng không được trả lời.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Đức được xét xử trực tuyến

Khi chuẩn bị bồng con vào, Đức phát hiện ở hốc cánh cửa xe có chiếc kéo sắt của tài xế. Đức lấy kéo và nhờ em trai bế hai đứa con nhỏ vào cho vợ cũ. Tại cửa phòng trọ, Đức vừa gọi chị M., vừa dùng kéo chọc mạnh vào cánh cửa làm vỡ kính.

Sau đó, Đức thò tay mở khóa, đẩy cửa vào thì thấy vợ cũ và anh Nguyễn Văn T. (SN 1987) đang ở trong phòng. Anh T. bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Đức đuổi đánh. Khi chạy được khoảng 100m, nạn nhân trốn vào phòng của chủ nhà trọ thì bị Đức truy đuổi, dùng kéo đâm nhiều nhát vào đầu, cổ, vai, ngực.

Nạn nhân chống cự, ngã xuống thì tiếp tục bị Đức dùng ấm nhựa đánh 4 phát vào mặt, đầu, rồi lại dùng kéo đâm thêm 4 nhát, trong đó nhát cuối cùng trúng vào vai khiến anh T. gục xuống giường.

Sau khi gây án, Phạm Văn Đức rời khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, khi biết anh T. đang điều trị ở bệnh viện, Đức đến công an đầu thú.

Nạn nhân được điều trị đến ngày 2/1/2025, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 21%.

Bị cáo Phạm Văn Đức bị tuyên phạt 12 năm tù

Tại phiên tòa, bị cáo Đức khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nam bị cáo cho biết, trong quá trình chung sống nhiều lần nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng nhưng không có bằng chứng. Mâu thuẫn không thể hóa giải được nên cả hai quyết định ly hôn.

Tối hôm xảy ra sự việc, Đức đưa con đến gửi nhưng chị M. không mở cửa, không trả lời điện thoại, nên khi phát hiện vợ cũ ở trong phòng với đàn ông, anh ta “bức xúc, không kiềm chế được” dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Đức bày tỏ sự hối hận, đồng thời nói lời xin lỗi bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đức 12 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại T. không yêu cầu nên tòa không xem xét.