Bắt 3 kẻ truy đuổi người đàn ông vào tận nhà dân, đánh trọng thương vùng đầu

Ngày 29/5, Công an thành phố Đồng Nai thông tin, Công an phường Tam Hiệp đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công 3 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh trích xuất từ camera. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 26/5. Thời điểm trên, anh Trần T.P (sinh năm 1989) đang điều khiển xe mô tô lưu thông qua khu vực trước số nhà 60, đường Lý Văn Sâm, phường Tam Hiệp thì bất ngờ bị một nam thanh niên chặn đường gây sự.

Đối tượng này đã ép xe anh P. vào lề đường, đồng thời gọi thêm hai đồng bọn khác mang theo hung khí là gậy gộc lao đến tấn công. Nhóm đối tượng liên tiếp đánh vào vùng đầu anh P. một cách dã man.

Trước sự hung hãn của nhóm thanh niên, anh P. đã cố gắng chạy vào một nhà dân gần đó để lánh nạn. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn không buông tha, tiếp tục truy đuổi và kéo nạn nhân ra ngoài đường để hành hung cho đến khi anh P. bị thương nặng ở vùng đầu.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, Công an phường Tam Hiệp đã phối hợp chặt chẽ với phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố tiến hành rà soát hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ sau 12 giờ tích cực truy xét, tổ công tác đã xác định được nơi lẩn trốn và bắt giữ thành công cả 3 đối tượng, thu giữ toàn bộ hung khí gây án.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân và hành vi cụ thể của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.