Điều tra vụ nổ súng, đánh ghen rồi cướp tài sản bên bờ sông Sài Gòn

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án Cướp tài sản xảy ra tại khu vực bờ sông Sài Gòn, phường An Phú Đông (Quận 12 cũ) cách đây hơn 1 năm.

Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với một người tên T., Nguyễn Chí Tâm đã hẹn anh T. ra gặp để “giải quyết mâu thuẫn”. Chiều 27/10/2024, Tâm rủ thêm Lê Văn Cường và Phạm Ngọc Lung đi cùng đánh ghen. Trước khi đi, Tâm mang theo một khẩu súng.

Nhóm của Tâm đi trên hai xe máy đến điểm hẹn ở bờ sông Sài Gòn (Khu phố 22, phường An Phú Đông). Thấy nhóm Tâm xuất hiện, anh T. bỏ chạy. Tâm liền rút súng bắn ba phát chỉ thiên nhằm uy hiếp.

Sau khi đuổi kịp, cả nhóm lao vào đánh, đe dọa và cướp điện thoại cùng xe máy của anh T. rồi tẩu thoát.

Nạn nhân sau đó đến Công an phường An Phú Đông trình báo. Tâm, Cường và Lung đã bị triệu tập làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả ba về hành vi cướp tài sản. Liên quan vụ án, cơ quan công an đang tạm giữ hai xe mô tô.

Qua xác minh bước đầu, chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của hai phương tiện trên.

Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu hai xe mô tô nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Tổ hình sự khu vực 7), địa chỉ 584 Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM, gặp đồng chí Nguyễn Hữu Lâm, số điện thoại 0945.131.323 để phối hợp làm việc.

Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo mà không có người đến nhận, cơ quan công an sẽ xử lý theo quy định pháp luật.