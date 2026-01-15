Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên ra đầu thú

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nghi phạm gây ra hai vụ án mạng tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh và khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo ra đầu thú.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an.

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 14/1, tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Kiều Ngọc Anh sát hại một phụ nữ 20 tuổi, rồi cướp xe máy. Sau đó, hắn lấy đi chiếc xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân.

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục di chuyển về khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên). Tại đây, đối tượng dùng dao tấn công một phụ nữ (SN 1982, quê xã Lạc Đạo). Nạn nhân bị thương, chạy vào nhà dân cầu cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Tối 14/1, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại Hưng Yên), nghi phạm gây ra 2 vụ án mạng trong chiều 14/1 tại tỉnh Hưng Yên xuất hiện tại phường Thuận Thành và bỏ lại xe máy ven đường, tiếp tục lẩn trốn.

Sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an Hưng Yên triển khai truy tìm nghi phạm, đồng thời rà soát nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera giao thông và khu dân cư.

Cơ quan chức năng nhận định Kiều Ngọc Anh là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của nghi phạm tuyệt đối không tự ý tiếp cận, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.