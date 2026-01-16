Cho vay lãi ‘cắt cổ’ tới 869%/năm, 3 đối tượng bị bắt giữ

Ngày 15/1, tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa triệu tập, bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cụ thể các đối tượng bị triệu tập gồm: Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1994, trú xã Quảng Oai, TP Hà Nội, biệt danh "Thắng cụt"), Phùng Văn Phương (sinh năm 1986, trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1990, trú thôn Yên Khoái, xã Quảng Oai, TP Hà Nội, biệt danh "Thắng ghẻ").

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng, có sự móc nối, liên hệ chặt chẽ với nhau. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 11/1/2026, Phòng CSHS tiến hành triệu tập các đối tượng, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thắng ("Thắng cụt") tại căn hộ An Lộc Residence (đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ số lượng lớn giấy tờ tùy thân của nhiều người, gồm: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền.

3 đối tượng cho vay lãi nặng bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã tổ chức cho vay tiền tại TP Đà Nẵng với thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng cáo, phát tờ rơi, tiếp cận người vay; đồng thời lập nhiều tài khoản Zalo khác nhau để hoạt động. Khi người vay có nhu cầu, các đối tượng trực tiếp đến tư vấn, giữ giấy tờ tùy thân rồi mới giải ngân.

Trong quá trình cho vay, các đối tượng trừ trước "phí dịch vụ" từ 10% đến 20%, thu tiền góp hằng ngày, áp mức lãi suất thực tế từ 268%/năm đến 869%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.