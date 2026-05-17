Điều tra kẻ mạo danh sư thầy Thích Khai Quảng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền công đức

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trang Facebook "Thích Khai Quảng", có hơn 249.000 lượt theo dõi, có dấu xác thực chính chủ (tích xanh) đăng tải nhiều video, hình ảnh của ông Lưu Văn Quynh (pháp danh Thích Khai Quảng), sinh năm 1988, là sư thầy quản lý chùa Thạch Long tại xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên.

Tuy nhiên, đây không phải trang Facebook chính thức do sư thầy Thích Khai Quảng quản lý, có biểu hiện nghi vấn giả mạo danh tính.

Ngày 1/3/2026, trang Facebook trên đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi ủng hộ công đức để đúc tượng cho chùa Thạch Long, nhưng tài khoản nhận tiền công đức không phải của sư thầy Thích Khai Quảng hay nhà chùa, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Vương Thành Nam. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung xác minh, truy xét. Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng sử dụng trang Facebook trên là Vương Thành Nam, sinh năm 2003, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 6/5/2026, đơn vị đã tiến hành triệu tập Nam để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Vương Thành Nam khai nhận do biết sư thầy Thích Khai Quảng là người nổi tiếng trên mạng xã hội nên bản thân Nam đã tạo lập trang Facebook mạo danh sư thầy Thích Khai Quảng, mua dấu xác thực chính chủ (tích xanh) với mục đích để thu hút nhiều lượt theo dõi, tương tác.

Khi thấy các hoạt động kêu gọi ủng hộ, công đức của sư thầy Thích Khai Quảng nhận được nhiều sự quan tâm, có nhiều nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ, Nam đã nảy sinh lòng tham chiếm đoạt tài sản.

Nam đã sao chép các bài viết, video kêu gọi công đức của sư thầy Thích Khai Quảng và đăng tải lại trên trang Facebook giả mạo do Nam quản lý. Khi có người dân, phật tử liên hệ đến hỏi hình thức đóng góp, Nam đã gửi số tài khoản Ngân hàng Vietcombank 1055860492 của Nam để nhận tiền ủng hộ công đức và chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, kể từ ngày 1/3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, Nam đã chiếm đoạt được khoảng hơn 20 triệu đồng từ nhiều bị hại tại nhiều địa phương khác nhau. Với tâm lý đã phát tâm gửi tiền ủng hộ, công đức cho nhà chùa, cùng với việc tài khoản Facebook giả mạo có nhiều lượt theo dõi, có dấu xác thực chính chủ, nhiều bị hại đã chủ quan, không kiểm tra, xác minh tài khoản nhận tiền ủng hộ, không biết bản thân đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đã được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.