Đầu độc người tình bằng xyanua rồi chở lên Đà Lạt lần cuối như lời hẹn

Ngày 7-2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất điều tra vụ án giết người bằng xyanua rồi lao xe xuống vực ở đèo Bảo Lộc gây xôn xao dư luận gần 4 tháng trước.

Đây là một trong những vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cán bộ điều tra phải tinh thông nghiệp vụ, nắm chắc tâm lý tội phạm để buộc hung thủ phải "tâm phục khẩu phục".

Sát hại người yêu vì rạn nứt tình cảm

Trung tá Phạm Ngọc Đằng - Đội trưởng Phòng CSHS - người trực tiếp điều tra vụ án, lấy lời khai hung thủ, kể: Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, ngụ phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và anh MHV (39 tuổi, ngụ TP.HCM) yêu nhau trong tình trạng cả hai đều độc thân.

Trung tá Phạm Ngọc Đằng lấy lời khai của Trần Nguyễn Thu Trang. Ảnh: Công an cung cấp

Cả hai đã quen biết nhau trước đó mấy năm, Trang đã đưa anh MHV về giới thiệu với gia đình. Tuy nhiên, tình cảm của MHV và Trang có dấu hiệu rạn nứt vì Trang cho rằng anh MHV có người phụ nữ khác.

Trong thời gian này, vì còn yêu nên Trang thấy bế tắc, có ý định tự tử nên lên mạng tìm hiểu và đặt mua sáu viên xyanua với giá 1,5 triệu đồng.

Trần Nguyễn Thu Trang

Sau khi dễ dàng mua và nhận xyanua từ một nhân viên giao hàng, Trang lấy một ít nghiền ra và cho vào lọ đựng thuốc ho để tự tử nhưng chưa sử dụng

"Đến sáng 20-10-2024, anh MHV gọi điện thì Trang nói rất mệt, muốn về nhà ở Đồng Tháp để thăm bố mẹ. Khi chờ anh V qua chở về nhà, Trang lại nghĩ đến chuyện tình cảm không lối thoát nên nảy sinh ý định mang theo bột xyanua để đầu độc người yêu rồi sẽ tự tử”, Trung tá Đằng kể.

Chiếc xe lộn nhiều vòng trước khi dừng dưới vực sâu.

Sau khi được anh MHV chở về Đồng Tháp, Trang và người yêu ở đó đến chiều thì quay lại TP.HCM. Trước khi rời TP Cao Lãnh, Đồng Tháp, Trang nói anh MHV ghé vào một quán cà phê để mua cà phê. Trên đường về TP.HCM, Trang tiếp tục nghĩ về mối quan hệ tình cảm với anh MHV và áp lực cuộc sống nên đã đầu độc người yêu.

"Sau khi uống cà phê, anh V có biểu hiện bị trúng độc nên chạy xe chậm lại và dừng ở bên lề đường...”- Trung tá Đằng kể thêm.

Tự tử để chết cùng

Sau đó, Trang điều khiển ô tô chở thi thể anh MHV về quận 7, đậu xe bên ngoài, vào nhà lấy hết những viên xyanua còn lại vứt ra bụi cỏ sau nhà.

“Cô ấy cho rằng để mấy viên xyanua trong lọ thuốc ho, sợ ai đó không biết lấy uống nên đã cẩn thận vứt đi”, Trung tá Phạm Ngọc Đằng kể lại.

Sau đó, Trang nhớ lại chuyện trước đó Trang và anh MHV có hẹn nhau đi Đà Lạt nên suy nghĩ cùng anh MHV lên TP Đà Lạt lần cuối.

Trang được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu.

Khi đi đến đèo Bảo Lộc, Trang muốn tự tử để chết cùng người yêu nên chạy lên chạy xuống ở đường đèo Bảo Lộc rất nhiều lần. Đến đoạn đường đèo không có hàng rào bảo hộ, Trang đã đạp ga lao thẳng xuống vực. Quá trình này, Trang và anh MHV đều thắt dây an toàn nên khi các túi khí trong xe bung ra, Trang không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi dừng dưới vực, chiếc xe vẫn còn nổ máy nên Trang thò tay tắt máy, tháo dây an toàn cho mình rồi leo ra khỏi xe qua đường cửa kính ô tô.

Nghe tiếng suối chảy, Trang đi xuống phía dưới và nằm bên suối cho đến khi lực lượng cứu hộ phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện bất thường và báo cáo cấp trên triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra theo hướng không phải là một vụ tai nạn giao thông.

“Khi tiếp nhận hiện trường và đánh giá hiện trường, chúng tôi phát hiện không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường, đặc biệt người lái xe lại là phụ nữ... Ngay từ ban đầu chúng tôi nghi ngờ người tử vong không phải do tai nạn giao thông”, Trung tá Đằng nhận định.

Ngay từ khi tiếp cận hiện trường, lực lượng CSHS đã xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông thông thường.

Trong thời gian này, Phòng CSHS, Công an TP.HCM đã cung cấp cho lực lượng phá án Công an tỉnh Lâm Đồng một số thông tin xác định lộ trình di chuyển của chiếc xe và cử tổ công tác lên phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ việc.

“Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân, chúng tôi xác định nạn nhân đã bị đầu độc bằng xyanua trước khi xe lao xuống vực”, Trung tá Phạm Ngọc Đằng phân tích.

Tuy nhiên, khi đấu tranh, người phụ nữ này một mực không thừa nhận hành vi, không khai nhận bất kể một điều gì về tội ác của mình.

“Chúng tôi và Công an TP Bảo Lộc thay nhau đấu tranh với Trang, đưa ra rất nhiều tài liệu chứng cứ xác minh là những nội dung Trang khai báo là không trung thực nhưng Trang vẫn cố tình im lặng để che giấu hành vi”, Trung tá Đằng nói về quá trình lấy lời khai.

Hơn một ngày, kiên trì đấu tranh trên cơ sở vừa động viên thuyết phục vừa đưa ra các tài liệu chứng cứ, Trang đã thừa nhận hành vi đầu độc nạn nhân và lao xe xuống vực để chết theo nạn nhân...