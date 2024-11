Truy bắt nhóm đối tượng đập kính ô tô lấy trộm hơn nửa tỉ đồng

Ngày 14-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh, cho biết đang điều tra vụ việc chị Y. (37 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) trình báo bị nhóm người đập kính ô tô lấy trộm 550 triệu đồng.

Ô tô bị nhóm đối tượng đập vỡ kính trộm 550 triệu đồng

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác định có một nhóm đối tượng khoảng 5 người Trung Quốc thuê xe máy ở TP HCM rồi đi đến tỉnh Tây Ninh thực hiện hành vi bất chính. Thời điểm này, bọn chúng tìm đến ngân hàng thì thấy chị Q. (ngụ thị xã Hòa Thành) đến một ngân hàng ở khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh rút 1 tỉ đồng.

Khi chị Q. đi khỏi ngân hàng thì bọn chúng bám theo phía sau tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản. Chị Q. đến tiệm tóc gặp chị Y. và đưa cho chị Y. 550 triệu đồng, rồi trở về công ty.

Nhìn thấy chị Q. đưa tiền cho chị Y. nên nhóm đối tượng chuyển sang bám theo chị Y. Riêng chị Y. không hề hay biết nên khi nhận tiền đã để lại trong ô tô rồi chạy đến phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành để ăn uống.

Lúc này, một đối tượng trong nhóm tiếp cận xe ô tô của chị Y. rồi đập kính xe lấy trộm 550 triệu đồng tẩu thoát về hướng tỉnh Long An.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Công an thị xã Hòa Thành và công an các tỉnh, thành: TP HCM, Long An, Hậu Giang, Tiền Giang truy bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không để tiền và các đồ vật có giá trị ở trong ô tô, nhất là khi đậu xe trên đường hoặc qua đêm. Cần để phương tiện ở những nơi có đèn chiếu sáng, dễ quan sát, có nhiều người qua lại và có camera giám sát. Nên lắp đặt hệ thống cảnh báo chống trộm để phòng ngừa tội phạm trộm cắp.

Nếu có nhu cầu đến ngân hàng rút tiền thì trước khi rời khỏi ngân hàng phải quan sát có người bám theo phía sau hay không hoặc khi phát hiện đối tượng nghi vấn, lạ mặt đi theo phía sau bất thường thì nhanh chóng thông tin cho cơ quan công an gần nhất để đấu tranh, xử lý; cung cấp thông tin qua số điện thoại đường dây nóng Trực ban hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh: 02763.822001

