Lộ diện “quý bà” đứng sau sòng xóc bầu cua quy mô lớn ở Gia Lai

Ngày 16-1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 16 đối tượng đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua tại một nhà trọ trên địa bàn.

Các đối tượng tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua tại nhà trọ của bà Nguyễn Thị Phú

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định "quý bà" Nguyễn Thị Phú (SN 1981, trú phường Hoài Nhơn, chủ nhà trọ Quốc Việt) cùng 15 đối tượng khác đang tổ chức, tham gia đánh bạc.

Tại hiện trường, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc được xác định hơn 73 triệu đồng; trong đó, thu giữ trực tiếp trên chiếu bạc hơn 18 triệu đồng.

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt chủ yếu cư trú tại các phường Hoài Nhơn, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Tây ở Gia Lai; một số người đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.