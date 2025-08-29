Đâm tài xế xe ôm để cướp xe máy khi về thăm bạn gái

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thành Trung (SN 1987, ngụ xã Trường Xuân, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 27/7, anh Chau Sa Rươnl (SN 1984, ngụ xã Núi Cấm, An Giang) hành nghề chạy xe ôm, bị một đối tượng thuê chở đến khu vực vắng vẻ ở ấp Kiên Hảo, xã Thoại Sơn. Khi nạn nhân vừa dừng xe, đối tượng bất ngờ rút kéo đâm hàng chục nhát khiến anh Rươnl gục ngã, rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Thành Trung.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị khẩn trương truy xét nóng. Chỉ chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm là Nguyễn Thành Trung.

Sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với người thân. Tối 24/8, vừa trở về thăm bạn gái ở phường Thới Long (TP. Cần Thơ), Trung bị trinh sát ập đến bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Điều tra ban đầu cho thấy, Trung không nghề nghiệp, sống lang thang. Ngày 26/7, Trung đến khu vực Núi Cấm (An Giang) cúng viếng rồi thuê anh Chau Sa Rươnl (hành nghề xe ôm) chở về Núi Sập, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Trên đường đi, do nợ nần và lo không có tiền trả, Trung nảy sinh ý định cướp xe. Đến rạng sáng 27/7, Trung dụ anh Rươnl chạy vào đoạn đường nông thôn vắng người ở ấp Kiên Hảo, hai bên là ruộng lúa. Khi nạn nhân vừa dừng xe, Trung bất ngờ rút kéo đâm liên tiếp hàng chục nhát khiến anh Rươnl gục tại chỗ. Sau đó, Trung cướp xe máy bỏ trốn.

Trên đường tẩu thoát, Trung mở cốp xe phát hiện thêm giấy tờ tùy thân và tiền mặt, rồi mang xe đi cầm được 5 triệu đồng trước khi lẩn trốn. May mắn, anh Rươnl được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.