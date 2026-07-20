Công an TPHCM truy tìm người đàn ông “biến mất” cùng chiếc ôtô thuê suốt 4 năm

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/2/2022, ông Huỳnh Thanh Thế Bảo (SN 1984) đã cho ông Lê Văn Tuấn (SN 1968, ngụ phường Chợ Quán, TP.HCM) thuê xe ô tô Toyota Innova, màu bạc, biển kiểm soát 51A-517.56, sản xuất năm 2009. Hai bên thỏa thuận bằng lời nói với giá thuê 12 triệu đồng/tháng, không lập hợp đồng. Sau khi thống nhất, chủ xe đã giao phương tiện cùng toàn bộ giấy tờ xe cho ông Tuấn quản lý, sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang truy tìm Lê Văn Tuấn

Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2022, ông Tuấn thanh toán tiền thuê đầy đủ theo thỏa thuận. Tuy nhiên, từ sau thời điểm này, người thuê xe không tiếp tục thanh toán tiền thuê, đồng thời chủ xe phát hiện thiết bị định vị gắn trên ô tô đã bị ngắt kết nối. Mọi nỗ lực liên lạc với ông Tuấn đều không có kết quả, chiếc xe đến nay vẫn chưa được thu hồi.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh, nhưng xác định Lê Văn Tuấn hiện không có mặt tại nơi đăng ký thường trú, không xác định được nơi cư trú và làm việc hiện nay.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ông Lê Văn Tuấn sớm đến làm việc tại Phòng Cảnh sát hình sự (Tổ công tác số 9), địa chỉ 1114 Lê Đức Anh, phường Tân Tạo, TP.HCM để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu phát hiện ông Lê Văn Tuấn hoặc xe ô tô Toyota Innova biển số 51A-517.56 thì kịp thời thông báo cho Điều tra viên Nguyễn Quốc Duy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, qua số điện thoại 0962.698.493 để tiếp nhận, xử lý.