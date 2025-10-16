Công an TP.HCM truy nã Lý Minh và truy tìm nhiều người trong vụ án giết người

Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 13-3-2022, trước nhà số 213/15 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường Tân Tạo, TP.HCM (địa bàn cũ thuộc quận Bình Tân).

Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã với Lý Minh về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, công an xác định Lý Minh (24 tuổi, ngụ ấp Đay Sô, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ; tạm trú tại 1/365 khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.HCM) cùng một số người có sử dụng hung khí tham gia đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 8-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Minh về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn nên ngày 26-9-2025, công an ra quyết định truy nã đối với Minh.

Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định truy tìm Lưu Thị Kim Hồng và Lâm Văn Phương. Ảnh: CA

Ngoài ra, cơ quan điều tra có nghi vấn nhiều người khác liên quan đến vụ án, gồm Lưu Thị Kim Hồng (23 tuổi), Cao Huỳnh Anh (23 tuổi), Tăng Thị Kiều Oanh (45 tuổi, cùng ngụ ấp Đào Viên, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ; trước ngày 1-7-2025 là ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng); Lâm Văn Phương (63 tuổi, ngụ ấp 24, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh; trước ngày 1-7-2025 là ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và Sơn Thảo (23 tuổi, ngụ ấp Sóc Bưng, xã Nhu Gia, TP Cần Thơ; trước ngày 1-7-2025 là ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 8-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy tìm người đối với Lưu Thị Kim Hồng và Lâm Văn Phương; đồng thời gửi công văn đăng báo tìm người liên quan gồm Cao Huỳnh Anh, Tăng Thị Kiều Oanh và Sơn Thảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra phát thông báo yêu cầu Lý Minh ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng và đề nghị những người có tên nêu trên đến Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gặp cán bộ điều tra Nguyễn Ngọc Hoàng, điện thoại 0971.440.567, để cung cấp thông tin liên quan vụ án.

Ai biết các cá nhân trên đang ở đâu, đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để phục vụ công tác xử lý.