Cô gái mất đồ lúc ngủ, công an lần ra thủ phạm là trai làng kế bên

Công an tạm giữ Lê Sơn Hà để phục vụ điều tra

Ngày 16-10, Công an xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị vừa nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo.

Trước đó, chị Đậu Thị Thùy Trang (SN 2007, trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch) trình báo bị mất hai điện thoại di động khi đang ngủ tại nhà vào tối 13-10, gồm một iPhone 11 Pro (trị giá khoảng 9,5 triệu đồng) và một iPhone XS (khoảng 7,5 triệu đồng). Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 17 triệu đồng.

Đối tượng Lê Sơn Hà

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Trạch đã triển khai lực lượng truy tìm thủ phạm. Chỉ trong hơn ba giờ, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Lê Sơn Hà (SN 1991, trú thôn Di Lộc, xã Hòa Trạch) là người thực hiện hành vi trộm cắp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trong cùng ngày 13-10, Lê Sơn Hà còn trộm thêm một điện thoại Xiaomi tại thôn 19-5, xã Phú Trạch. Toàn bộ tài sản bị mất đã được thu hồi và bàn giao lại cho các bị hại.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được Công an xã Phú Trạch hoàn tất và chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định.

Thành công của vụ việc cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả của lực lượng công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho người dân.