Công an TPHCM bắt YouTuber Công Trần TV

Trong số những người bị Công an TPHCM khởi tố cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) có YouTuber Trần Văn Công (chủ kênh Công Trần TV).

Hoạt động cứu, chuộc người của Nguyễn Thanh Hải có sự giúp sức tích cực của chủ tài khoản YouTube "Công Trần TV".

Kênh Youtube Công Trần TV có hơn 539.000 người đăng ký và kênh TikTok của Công có gần 83.000 người theo dõi (công khai số điện thoại để tư vấn, giải cứu Campuchia, Trung Quốc).

Kênh này thường đăng các video như: Câu chuyện xã hội, tình cảm gia đình, mâu thuẫn vợ chồng, cảnh đời. Những tình huống kịch tính liên quan tới các mối quan hệ, lừa đảo, mâu thuẫn…

Điều khiến nhiều người bức xúc là Công Trần TV thường xuyên đăng những thông tin giật gân, câu view; đăng thông tin một chiều.

Nhiều người lên mạng tố cáo người khác lừa đảo nhưng Công Trần TV và Nguyễn Thanh Hải không xác minh nhưng vẫn đăng công khai của người bị tố cáo lên mạng xã hội.

Công an TPHCM xác định từ năm 2023 nhóm ông Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng.

Các đối tượng giúp sức biết rõ hành vi phạm tội, vẫn tích cực hỗ trợ, hưởng lợi bất chính từ các hoạt động này.

Hành vi của nhóm Nguyễn Thanh Hải có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.