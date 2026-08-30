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Công an TPHCM bắt, bàn giao 3 đối tượng bị Interpol truy nã đỏ

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an TPHCM phối hợp các cơ quan chức năng liên quan bắt giữ 3 đối tượng bị Interpol truy nã đỏ và bàn giao cho phía Hàn Quốc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 30/8, Công an TPHCM cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01, Công an TPHCM) vừa phối hợp với Văn Phòng Cơ quan CSĐT (C01, Bộ Công an) và các cơ quan liên quan đã bắt giữ, bàn giao 3 đối tượng có lệnh truy nã quốc tế cho phía Hàn Quốc. Hoạt động bàn giao diễn ra tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, Công an TPHCM đã bắt, bàn giao đối tượng Wang Teasan (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc) có lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) về hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông.

Wang Teasan bị cáo buộc gọi điện cho nhiều người, nói đang nắm giữ clip nóng của họ và đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội, gửi cho người thân, bạn bè họ nếu không chuyển tiền.

Tuy nhiên, đây thực chất là lừa đảo, Wang Teasan không có các clip này.

Lực lượng công an bàn giao đối tượng Wang Teasan cho phía Hàn Quốc (áo đen, đứng giữa). Ảnh: CACC

Lực lượng công an bàn giao đối tượng Wang Teasan cho phía Hàn Quốc (áo đen, đứng giữa). Ảnh: CACC

Lực lượng công an bàn giao 2 đối tượng Bang Giseong và Han Joohee cho phía Hàn Quốc (quần cộc, đứng giữa). Ảnh: CACC

Lực lượng công an bàn giao 2 đối tượng Bang Giseong và Han Joohee cho phía Hàn Quốc (quần cộc, đứng giữa). Ảnh: CACC

Công an TPHCM cũng bàn giao 2 đối tượng khác có lệnh truy nã đỏ của Interpol cho phía Hàn Quốc, gồm: Han Joohee (SN 1992) và Bang Giseong (SN 1997).

Han Joohee bị cáo buộc đã lập, vận hành trang web gái gọi online. Thực tế, Han Joohee không chăn dắt "chân dài" mà dùng chiêu thức lừa nhiều người đàn ông "hám của lạ” chuyển tiền để gặp các cô gái ảo trên mạng.

Còn Bang Giseong bị cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia thông qua chiêu thức gọi điện giả mạo là cán bộ của các cơ quan tư pháp tại Hàn Quốc.

Đường dây của Bang Giseong thao túng tâm lý, ép nhiều nạn nhân chuyển tiền bằng cách đe dọa đang điều tra hình sự họ; đồng thời hướng dẫn, thúc ép họ mua tiền ảo chuyển vào ví điện tử do các đối tượng chỉ định.

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Theo Đàm Đệ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2026 13:03 PM (GMT+7)
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