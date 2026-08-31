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Bắt hung thủ giết người bán vé số rồi giấu xác ở khu vực biên giới, phẫn nộ lý do ra tay

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an tỉnh An Giang khởi tố Huỳnh Nhật Hào (SN 2002) để điều tra về hành vi "Giết người". Theo đó, đối tượng đã sát hại một người đàn ông bán vé số tại khu vực biên giới, lấy 450.000 đồng rồi bỏ trốn sang Campuchia trước khi ra đầu thú.

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Bắt hung thủ giết người bán vé số rồi giấu xác ở khu vực biên giới, phẫn nộ lý do ra tay.

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

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-31/08/2026 19:08 PM (GMT+7)
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