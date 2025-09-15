Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 thanh niên cướp giật bàn "cúng cô hồn"

Ngày 15-9, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi, cùng ngụ phường Bảy Hiền), Hà Kim Bảo (17 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Mai Anh Kiệt, Hà Kim Bảo, Nguyễn Tuấn Hùng và tang vật.

Hiện Công an TP HCM tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với một thiếu niên 15 tuổi.

Rủ nhau "giật cô hồn"

Theo điều tra, lúc 16 giờ chiều 6-9, nhân viên cửa hàng PNJ ở số 142 Âu Cơ, phường Tân Hòa (quận Tân Bình cũ) sử dụng bàn bằng inox để cúng cô hồn.

3 phút sau, nhóm thanh niên chạy xe máy đến cửa hàng. Trong đó, 2 thanh niên đi trên xe máy cho xe chạy lên lề. Người ngồi đằng sau nhảy xuống xe, giật mạnh chiếc bàn khiến đồ cúng rơi vãi xuống đường.

Sau khi giật được bàn inox, nhóm thanh niên di chuyển về hướng ngã tư Âu Cơ - Lạc Long Quân.

Công an phường Tân Hòa phối hợp Công an TP HCM tiến hành truy xét và bắt giữ nhóm Mai Anh Kiệt, Nguyễn Tuấn Hùng, Hà Kim Bảo và thiếu niên 15 tuổi.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên cho biết chiều 6-9 đã tập trung ở hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên và rủ nhau đi giật đồ cúng cô hồn.

Sau đó, họ đi trên 2 xe máy, chạy qua nhiều tuyến đường thuộc ở TP HCM. Khi đi đến đường Lê Đại Hành (gần chùa Vạn Phước) thì gặp một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi 5 xe máy cũng đi giật đồ cúng. Đến chùa, nhóm thấy nhóm kia giật bàn inox để đồ cúng chạy tẩu thoát.

Trên đường đi, nhóm thanh thiếu niên bàn bạc nhau giật bàn inox để bán lấy tiền tiêu xài.

Hình ảnh Nguyễn Tuấn Hùng giật bàn inox ở cửa hàng PNJ.

Khi đến trước cửa hàng PNJ thì Hùng nhảy xuống xe và giật chiếc bàn cúng cô hồn như trên, rồi cả nhóm chạy về cất giấu chiếc bàn gần chốt khu phố 5, phường Bảy Hiền và giải tán.

Giật tiếp 2 bàn inox

Chưa dừng lại, tối 7-9, Bảo một mình đi bộ trên đường thì tiếp tục giật 1 chiếc bàn inox để đồ cúng tại trước nhà số 181/14 Hồng Lạc, phường Bảy Hiền. Bảo sau đó chạy bộ ra đầu hẻm và gọi thiếu niên 15 tuổi chạy xe máy đến chở Bảo đem đến cất giấu gần chốt khu phố 5 phường Bảy Hiền. Tại đây cả hai gặp Hùng và Kiệt đang ngồi ở quán nước.

Lúc này, biết trên đường Ni Sư Huỳnh Liên có nhà cúng cô hồn, nên thiếu niên 15 tuổi chạy xe máy chở Bảo đến hẻm Ni Sư Huỳnh Liên, phường Bảy Hiền.

Sau đó, thiếu niên 15 tuổi dừng xe bên ngoài chờ, Bảo đi bộ vào nhà số 73/4/18 Ni Sư Huỳnh Liên, phường Bảy Hiền và cướp giật được 1 cái bàn tròn inox rồi lên xe thiếu niên 15 tuổi chở, tẩu thoát về khu phố 5 phường Bảy Hiền để cất giấu.

Tại đây bảo vệ khu phố nghi vấn nên hỏi về nguồn gốc chiếc bàn thì Bảo và thiếu niên 15 tuổi bỏ lại chiếc bàn rồi bỏ đi.