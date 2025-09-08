Bắt nhanh đối tượng cướp giật dây chuyền của chủ tiệm tạp hoá

Đối tượng Lê Quan Trường Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Tín.

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 5/9, Công an xã Lương Hòa Lạc tiếp nhận tin báo của bị hại về việc bị đối tượng lạ mặt cướp giật sợi dây chuyền trên địa bàn ấp Bình Long, xã Lương Hòa Lạc.

Bị hại cho biết đối tượng đến tiệm tạp hóa của mình giả vờ hỏi mua đồ, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở đã giật sợi dây chuyền và nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng xác minh, điều tra. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã xác định đối tượng gây án là Lê Quan Trường Hải nên tiến hành triệu tập làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hải cho biết do không có tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi cướp giật sợi dây chuyền của người bán tạp hóa.