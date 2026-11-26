Theo Công an xã Hoàng An, ngày 22/11, đơn vị tiếp nhận tin báo của anh Đào Văn Tuân, trú tại thôn An Hoà, xã Hoàng An, về việc vợ là chị N.T.H (SN 1982) đi chợ bán rau tại khu vực chợ Cầu, thuộc địa phận xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, đến khoảng 9h cùng ngày, gia đình không thể liên lạc và không rõ chị H đang ở đâu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoàng An đã kịp thời trấn an tinh thần gia đình, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp với các đơn vị chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm, đồng thời thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân trong và ngoài địa bàn xã.

Công an xã Hoàng An làm việc với chị N.T.H.

Đến khoảng 7h ngày 25/11, sau khi nhận được thông tin từ Ban Quản lý Bến xe Nước Ngầm (TP Hà Nội), gia đình đã đến đón và đưa chị H về nhà an toàn.

Cũng trong ngày 25/11, Công an xã Hoàng An nhận được thư cảm ơn của anh Đào Văn Tuân, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoàng An và Công an xã Sơn Đông đã giúp gia đình tìm thấy chị N.T.H.

Tuy nhiên, theo Công an xã Hoàng An, hiện nay, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết đăng tải thông tin mang tính suy diễn liên quan đến vụ việc, gây phức tạp tình hình trên không gian mạng.

Công an xã Hoàng An đang tiến hành làm việc, lấy lời khai liên quan đến vụ việc. Đồng thời, khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc nội dung vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.