Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 22/11/2026, Công an phường Văn Phú tiếp nhận đơn trình báo của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái về vụ cướp tài sản xảy ra tại khu ký túc xá nam.

Theo trình báo, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, một nhóm đối tượng từ bên ngoài đã đột nhập vào ký túc xá. Các đối tượng xông vào phòng ở của học sinh, đe dọa, hành hung và buộc nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Nhóm này còn lục soát phòng, ép các học sinh giao nộp tiền mặt và điện thoại di động để chiếm đoạt.

Các đối tượng đột nhập ký túc xá, cướp tài sản của học sinh. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Văn Phú đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét các đối tượng gây án.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Mai Đại V. tại tổ dân phố số 7, phường Văn Phú.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an bắt giữ Nguyễn Bảo K. tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn về Bắc Ninh.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lào Cai thành lập nhiều tổ công tác truy tìm các đối tượng còn lại tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Đến 0 giờ 20 phút ngày 25/11/2026, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trần Đức V. và Trần Đức H. khi đang lẩn trốn tại thôn 11, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Đồng thời, thu giữ toàn bộ tài sản mà các đối tượng đã chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của các học sinh Trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Tang vật bị chiếm đoạt gồm 5 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt và số tiền 450.000 đồng được các nạn nhân chuyển qua tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của các đối tượng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.