Công an giả 'bắt cóc online' không thành, gọi điện đe dọa công an thật

Công an phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai, vừa phối hợp với Công an phường Thuận Giao (TP.HCM) kịp thời ngăn chặn một vụ bắt cóc online.

Trước đó, ngày 17-9, Công an phường Xuân Lập nhận được thông tin phối hợp của Công an phường Thuận Giao về việc hỗ trợ xác minh nữ sinh tên LHO (20 tuổi, quê Đồng Tháp) bị bắt cóc online tống tiền.

Công an phường Xuân Lập đã nhanh chóng rà soát và phát hiện nữ sinh đang thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Nữ sinh được Công an giải cứu. Ảnh: CA

Qua tiếp xúc, chị O tinh thần hoảng loạn, lo sợ vì nhóm tội phạm khống chế không cho liên lạc với gia đình. Nữ sinh cho biết nhận được điện thoại có người tự xưng là Cục trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội nói liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Người này yêu cầu chị O phải đi đến Đồng Nai thuê nhà nghỉ ở một mình rồi liên lạc với gia đình nói đang bị bắt cóc, phải chuyển 600 triệu đồng để chuộc.

Khi nữ sinh được giải cứu đưa về trụ sở Công an phường Xuân Lập thì nhóm lừa đảo tiếp tục gọi điện thoại đe dọa.

Khi Trung tá Nguyễn Hồng Mạnh, Phó trưởng Công an phường Xuân Lập, nghe điện thoại thì kẻ lừa đảo xưng tên là Khoa, cấp bậc Trung tá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội.

Khoa nói rằng Công an phường đã làm phá hỏng nhiệm vụ quan trọng của họ, ngày mai sẽ báo cáo lãnh đạo cho công an Mạnh “về vườn”.

Công an phường Xuân Lập sau đó đã bàn giao nữ sinh cho Công an phường Thuận Giao đưa về gia đình.