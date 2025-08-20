Cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn tinh thần vì bị "bắt cóc online"

Công an phường Tân An, TP Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Cần Thơ giải cứu L. (18 tuổi) bị "bắt cóc online".

Trước đó, vào ngày 18-8, Công an phường Tân An nhận tin báo của ông H.M (cha ruột L.) về việc L. bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền và buộc nạn nhân phải tự cách ly khỏi gia đình.

Tin nhắn mà đối tượng lừa đảo nhắn tin cho ông M.

Công an phường Tân An phối hợp phòng nghiệp vụ của Công an TP Cần Thơ, Công an phường Cái Khế tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ. Đến khoảng 22 giờ ngày 18-8, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công L. khi nạn nhân đang ở một mình tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Cái Khế.

Qua làm việc, L. cho biết vào sáng 18-8, chị nhận được điện thoại từ nhiều số lạ, xưng là công an, đe dọa L. liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, nếu không làm theo yêu cầu sẽ bị khởi tố, bắt giam… Việc đe dọa này khiến L. hoảng loạn tinh thần.

Sau đó, đối tượng buộc L. phải tải ứng dụng di động, thực hiện gọi video, yêu cầu mang tài sản gia đình đi cầm cố để nộp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định. Tổng số tiền L. đã chuyển là 466 triệu đồng.