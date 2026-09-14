Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, khởi tố 21 đối tượng

Trước đó, vào đầu tháng 2/2026, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 160 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác minh và nhận định đây không phải là các vụ việc riêng lẻ mà có dấu hiệu của một đường dây tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với các hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Nhằm triệt xóa triệt để ổ nhóm này, Công an thành phố Quảng Ninh đã lập chuyên án, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tập trung lực lượng truy xét, bóc tách toàn bộ đường dây.

Quá trình điều tra chuyên án, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Một số đối tượng bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo vừa bị triệt phá - Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh

Tại hiện trường và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT (là loại tiền USD được mã hóa, kỹ thuật số). Bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Qua kết quả đấu tranh chuyên án, Công an thành phố Quảng Ninh làm rõ phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Các đối tượng thu mua thông tin, dữ liệu cá nhân của người dân trên các hội nhóm Telegram để phân loại, tiếp cận và dựng kịch bản lừa đảo chi tiết.

Ngoài ra, nhóm đối tượng thường thuê các căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm trụ sở hoạt động; liên tục thay đổi địa điểm và di chuyển liên tỉnh nhằm qua mặt sự theo dõi, truy vết của lực lượng chức năng.

Nhiều nạn nhân mặc dù đã từng tiếp cận các thông tin tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn bị mắc bẫy do tâm lý thờ ơ, thiếu sự quan tâm nhận diện thủ đoạn mới của tội phạm.

Nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân và các cơ quan, doanh nghiệp: Tuyệt đối không công khai, cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Các tổ chức, doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Nâng cao cảnh giác tại nơi cư trú, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tới cơ quan Công an khi phát hiện các nhóm người lưu trú ngắn hạn tại homestay, căn hộ có biểu hiện nghi vấn (thường xuyên đổi địa điểm, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện tử bất thường).

Người dân cũng cần chủ động theo dõi, cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới được cơ quan Công an và cơ quan chức năng cảnh báo để tăng cường khả năng tự phòng ngừa.