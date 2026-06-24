Cô gái tử vong bất thường trong cửa hàng gạch ốp ở Hải Phòng

Chiều 23/6, người dân dãy nhà lô 45 khu tái định cư Tam Kỳ, phường An Biên (Hải Phòng) phát hiện một người đàn ông trung niên đang cầm dao có biểu hiện bất thường, nghi tự tử.

Cách đó không xa, một cô gái nằm bất động bên trong cửa hàng gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh với nhiều vết thương.

Phát hiện nhiều dấu hiệu án mạng, người dân khu tái định cư Tam Kỳ lập tức trình báo cơ quan chức năng. Ít phút sau, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường.

Công an phong tỏa hiện trường vụ việc.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, tại hiện trường xác định người đàn ông đang cầm dao có ý định tự tử là Lưu Quốc Huy (29 tuổi, ở phường Hải An). Cô gái tử vong bên trong cửa hàng là Đ.T.H (21 tuổi, ở phường Hải An).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa Lưu Quốc Huy vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an phường An Biên tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.