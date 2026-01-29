Tuyên tử hình kẻ gây thảm án cho gia đình vợ cũ

Ngày 28/1, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Phú (SN 1992, trú xã Đan Điền, TP. Huế) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” trong vụ án gây chấn động dư luận địa phương.

Giết vợ cũ và mẹ vợ, bị cáo Phan Văn Phú nhận mức án tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 2/2024, do mâu thuẫn kéo dài trong đời sống vợ chồng, Phú và chị T.T.K.C. (SN 1994, trú phường Xuân Phú – nay là phường Vỹ Dạ, TP. Huế) được TAND huyện Quảng Điền (cũ) giải quyết ly hôn. Con chung được giao cho chị C. trực tiếp chăm sóc, còn Phú được quyền thăm nom theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, quá trình sau ly hôn tiếp tục phát sinh căng thẳng, đặc biệt xoay quanh việc thăm gặp và chăm sóc con.

Ngày 6/6/2025, sau buổi thăm con tại trụ sở cơ quan thi hành án, Phú đề nghị được đưa con về thăm ông bà nội nhưng không được chấp thuận. Từ đây, bị cáo nảy sinh bức xúc, có lời đe dọa đối với gia đình vợ cũ và chuẩn bị hung khí. Sáng 7/6/2025, Phú đến nhà chị C. và gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến bà N.T.C. (mẹ chị C.) và chị T.T.K.C. tử vong, anh T.H. (em chị C.) bị thương tích 26%, để lại di chứng nặng nề. Sau khi gây án, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm trực tiếp quyền sống của nhiều người, gây hậu quả đặc biệt đau lòng và ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Tòa cho rằng bị cáo thực hiện hành vi với quyết tâm cao, sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công liên tiếp nhiều nạn nhân, trong đó có phụ nữ và người thân trong gia đình vợ cũ, nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, chứng cứ, lời khai tại phiên tòa và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Phú 10 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và mức án tử hình về tội “Giết người”. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.