Chuyện thật như đùa trong ăn nhậu ở Buôn Ma Thuột

Ngày 24-3, tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Y Roen Bkrông (18 tuổi, ngụ xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi chém một bạn nhậu trọng thương.

Đối tượng Y Roen Bkrông tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 21-3, Y Roen Bkrông cùng bạn đến một quán trên đường Lê Thánh Tông ăn nhậu.

Tại đây, Y.Đ.A. (22 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) cũng đang ăn nhậu ở bàn kế bên.

Sau khi làm quen, Y Roen Bkrông và anh Y.Đ.A. mời nhau đến quán cạnh đó để tiếp tục ăn nhậu.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy Y.Đ.A. đi ra trước cửa quán, Y Roen Bkrông xuống bếp lấy một con dao lao ra chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và tay nạn nhân.

Sau khi thấy anh Y.Đ.A. chảy nhiều máu, Y Roen Bkrông vứt dao xuống đường rồi gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu.