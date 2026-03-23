Tạm giữ đối tượng dẫn "bạn gái nhí" vào cà phê chòi hiếp dâm

Trước đó, ngày 20/3, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) tiếp nhận tin báo của chị N.T.K.N. (SN 1991, cư trú tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) trình báo về việc con của chị tên N.A. (SN 2014) bị đối tượng dùng tài khoản mạng xã hội Zalo tên “Hoang Minh” làm quen, dụ dỗ đến một quán cà phê chòi thuộc khóm Đông Thịnh 9, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Lê Hoàng Minh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Công an phường Long Xuyên khẩn trương điều tra, xác minh. Đến 10h15 ngày 21/3, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Long Xuyên đã xác định, triệu tập đối tượng tên Lê Hoàng Minh để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Minh khai nhận, đã làm quen, kết bạn với cháu N.A. qua ứng dụng hẹn hò trên điện thoại di động và đã kết bạn với cháu N.A. qua mạng xã hội Zalo. Ngày 18/3, Minh nhắn tin, dụ dỗ cháu N.A. đến phường Long Xuyên để hẹn gặp rồi dẫn dụ, chở cháu N.A. vào quán cà phê chòi để thực hiện hành vi hiếp dâm.