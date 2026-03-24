Khởi tố người đàn ông say rượu, cầm dao chém hàng xóm

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thư (SN 1964, trú tại TDP Kim Xuyên, phường Phúc Yên) về hành vi "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, ngày 23/1, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo liên quan vụ việc xảy ra tối 10/8/2025 tại địa bàn trên. Quá trình điều tra xác định, khoảng 21h cùng ngày, sau khi uống rượu, Thư mất kiểm soát, chửi bới hàng xóm, sau đó dùng dao sắc dài khoảng 14cm chém gây thương tích cho anh Nguyễn Đăng Q (SN 1985, cùng trú địa phương).

Kết luận giám định xác định con dao là loại có tính sát thương cao, thuộc danh mục quy định của Bộ Công an; đồng thời được xem là vũ khí quân dụng khi sử dụng nhằm xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe người khác.

Ngày 18/3, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thư theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.