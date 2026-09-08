Chủ nhà hàng ở TP HCM tổ chức mại dâm để tăng doanh thu

Ngày 8/9, Huang Wei Hao (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là A Hao) bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Môi giới mại dâm.

Lê Thị Diễm (vợ của Hao) cũng bị tuyên phạt 2 năm tù. Tổng hợp với bản án 3 năm 3 tháng tù trong vụ môi giới mại dâm khác, Diễm phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm 3 tháng.

Có vai trò đồng phạm, hai bị cáo khác nhận 1 năm 6 tháng tù.

Trong cùng vụ án, Lưu Trọng Hạnh (38 tuổi, cựu cán bộ công an quận 10 cũ) bị phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét xử tại tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Huang Wei Hao và các đồng phạm tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Cách che giấu hoạt động mại dâm trong nhà hàng

Cáo trạng thể hiện, nhà hàng Hao Man trên đường Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài (quận 10 cũ), hoạt động từ cuối tháng 5/2024, chủ yếu phục vụ khách Trung Quốc, Hàn Quốc. Hao trực tiếp điều hành, cùng Diễm quản lý và thuê người phụ trách các bộ phận.

Khoảng tháng 3/2025, vợ chồng Hao cho phép tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm khi khách có nhu cầu nhằm thu hút khách, tăng doanh thu.

Ngày 13/6/2025, Hao họp với vợ, Kiệt và một số quản lý, yêu cầu nhân viên "khéo léo" để tránh bị phát hiện. Tiếp viên không được rời nhà hàng cùng lúc với khách, phải có "giấy ra cổng" và ký cam kết "không bán dâm, ma túy" để đối phó khi bị kiểm tra. Các nhóm Telegram quản lý nhân viên cũng phải được xóa hằng ngày.

Cơ quan tố tụng xác định, khách có thể chọn tiếp viên phục vụ ăn uống, hát karaoke. Khi muốn mua dâm, khách và tiếp viên tự thỏa thuận giá, thường 3 triệu đồng mỗi lượt hoặc 7 triệu đồng qua đêm, rồi báo quản lý.

Tiếp viên cung cấp địa chỉ, hình ảnh khách sạn cho Trương Thị Ngọc Giàu (Madam Vi), điền "giấy ra cổng" để Kiệt đóng dấu trước khi đến khách sạn.

Khoảng 3h ngày 27/6/2025, công an kiểm tra khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, phát hiện một tiếp viên của Hao Man đang bán dâm cho người đàn ông Hàn Quốc. Cùng thời điểm, nhà hàng bị kiểm tra, những người liên quan được triệu tập.

Bị lừa tiền 'bảo kê' nhà hàng

Qúa trình điều tra cũng như tại tòa hôm nay Hao còn khai nhận đưa hơn 1,1 tỷ đồng cho Lưu Trọng Hạnh, cán bộ PCCC Công an quận 10 cũ, để "ngoại giao" cho nhà hàng hoạt động an toàn. Hao khai vì tin tưởng đã chi tiền "bảo kê" nên vẫn cho nhà hàng hoạt động môi giới mại dâm.

Ngoài ra, Hao khai hàng tháng đưa 300 triệu đồng, tổng cộng hơn một tỷ đồng, cho một người tên Trường, tự xưng là cán bộ Sở Văn hóa và Thông tin, để "lo" cho cơ sở. Người này không thừa nhận. Cơ quan điều tra đã tách nội dung để tiếp tục xác minh, xử lý sau.