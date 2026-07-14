Tờ giấy trên cọc tiền trong két sắt lộ đường dây 'chạy việc' vào Viện Pháp y tâm thần

Hành vi của ông Trường, cùng vợ Đặng Thị Hòa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nêu trong kết luận điều tra, đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, 55 người còn lại, trong đó có nhiều bác sĩ, điều dưỡng, công an, kiểm sát, bị cáo buộc một trong các tội: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc, Tàng trữ, Sử dụng trái phép ma túy.

Mỗi cọc tiền một mảnh giấy ghi nhớ người 'chạy việc'

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thu Hoài, từ chuyên viên được bổ nhiệm làm Phó phòng Tổ chức cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từ năm 2023 đến tháng 5/2025 đã nhận tiền của nhiều người có nhu cầu xin vào làm việc tại đơn vị. Sau đó, Hoài đưa một phần hoặc toàn bộ số tiền cho Viện trưởng Trần Văn Trường để nhờ giải quyết.

Mỗi lần nhận tiền, ông Trường đều mang về nhà đưa cho vợ ghi chú lên các mảnh giấy nhỏ, kẹp vào từng cọc tiền để đánh dấu nguồn gốc và mục đích.

Phi vụ đầu tiên được xác định xảy ra năm 2022. Khi đó, Hoài nhận lời xin việc cho chị Nguyễn Hương Lan, 29 tuổi, vào làm hộ lý tại Viện. Sau khi trao đổi với ông Trường và được đồng ý, Hoài báo chi phí 330 triệu đồng.

Chị Lan hai lần đến nhà giao đủ tiền. Hoài viết giấy xác nhận đã nhận tiền và hứa trong năm 2024 sẽ được đi làm.

Trong số tiền này, Hoài giữ lại 50 triệu đồng, đưa ông Trường 280 triệu đồng. Việc giao tiền không có người chứng kiến và cũng không lập giấy biên nhận.

Sau khi nhận tiền, ông Trường mang về nhà, nhờ vợ ghi hai mảnh giấy màu xanh với nội dung "Hộ lý (Hoài)" và "30 triệu thêm/(1 TH hộ lý của Hoài)" để ghi nhớ công việc và người môi giới. Ông không nói cụ thể danh tính người xin việc.

Bà Hòa chỉ viết theo lời chồng dặn, sau đó các mảnh giấy được kẹp vào từng cọc tiền buộc dây chun rồi cất trong két sắt đặt tại phòng ngủ.

Đến năm 2024, do chưa có đợt tuyển hộ lý nên chị Lan chưa thể nộp hồ sơ. Sau khi Hoài bị bắt, chị Lan đến nhà và được chồng Hoài cam kết sẽ hoàn trả số tiền trong thời gian sớm nhất.

Khám xét nơi ở của vợ chồng ông Trường, cơ quan điều tra thu giữ trong két sắt một bó gồm 5 thếp tiền mệnh giá 500.000 đồng kẹp mảnh giấy màu xanh ghi "Hộ lý (Hoài)"; một thếp tiền khác kẹp giấy ghi "30 triệu thêm/(1 TH hộ lý của Hoài)".

Viện trưởng Trần Văn Trường. Ảnh: Bộ Y tế

6 người nộp gần 3 tỷ đồng nhưng chưa ai được tuyển

Giữa năm 2024, Hoài tiếp tục nhận lời bà Trần Thị Vân xin việc điều dưỡng cho một cô gái 24 tuổi vào Viện. Bà Vân mang 650 triệu đồng đến nhà giao cho Hoài. Để làm tin, Hoài chủ động viết giấy xác nhận đã nhận tiền và cam kết khi cần sẽ hoàn trả.

Sau đó, Hoài đưa ông Trường 500 triệu đồng, giữ lại 150 triệu đồng hưởng lợi. Ông Trường tiếp tục mang tiền về nhà, nhờ vợ ghi mảnh giấy màu vàng với nội dung "1 ĐD (Hoài)", dán vào cọc 10 thếp tiền buộc dây chun rồi cất trong két sắt.

Do chưa có đợt tuyển dụng, Hoài bị bắt trước khi công việc được giải quyết. Sau đó, chồng Hoài đã trả lại bà Vân 500 triệu đồng và hứa hoàn trả phần còn lại.

Theo kết luận điều tra, bằng thủ đoạn tương tự, Hoài còn nhận 450 triệu đồng để xin cho một người vào Phòng Tổ chức cán bộ và đưa toàn bộ số tiền này cho ông Trường. Đây là trường hợp duy nhất Hoài không giữ lại khoản chênh lệch.

Cơ quan điều tra xác định Hoài đã nhận tổng cộng 2,9 tỷ đồng để môi giới xin việc cho 6 người nhưng chưa ai được tuyển dụng. Trong số này, Hoài đưa ông Trường 2,5 tỷ đồng, giữ lại 470 triệu đồng hưởng lợi.

Ngoài ra, Hoài khai đã xin được việc cho 6 người vào Viện làm điều dưỡng, nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ và Khoa Dược. Ông Trường cũng thừa nhận trực tiếp nhận tiền để xin việc cho 11 người.

Tại cơ quan điều tra, Hoài và ông Trường đều khai nhận hành vi, lời khai phù hợp kết quả khám xét và giám định. Hai người khai không bàn bạc hay thống nhất trước về việc môi giới, nhận tiền xin việc. Đối với những người đã được xin vào làm tại Viện, cơ quan điều tra tách hành vi để tiếp tục làm rõ.

Ngoài hành vi nhận tiền "chạy việc", ông Trường còn bị cáo buộc nhận 3 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh và nhiều người khác để tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần cho 17 bị can, bị cáo, bị án.

Theo cơ quan điều tra, các kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh, giúp nhiều người được xác định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khi nhận tiền, ông Trường chia cho các thành viên hội đồng giám định là cấp dưới và giữ lại 2,3 tỷ đồng.