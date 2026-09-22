Kẻ phi tang xác người tình bị tuyên án tử hình

Ngày 22/9, Nhã bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính chất man rợ, đê hèn, không còn khả năng cải tạo nên cần loại vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi, gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Nguyễn Thành Nhã bị cảnh sát dẫn giải ra xe. Ảnh: Nam An

Nhã có vợ nhưng đã mất nhiều năm, học lớp 3 và sống bằng nghề làm thuê. Dù không có chứng chỉ chuyên môn, ông ta tự nhận có thể chữa bệnh.

Hai năm trước, chị Thu, 32 tuổi, đã ly hôn, nghe lời đồn nên đến xã Khánh Hưng tìm Nhã chữa bệnh xương khớp. Qua nhiều lần gặp, hai người nảy sinh tình cảm, sau đó thuê phòng trọ tại xã An Ninh (huyện Đức Hòa, Long An cũ), sống cùng nhau.

Theo cáo trạng, tháng 6 năm ngoái, Nhã phát hiện người tình qua lại với người đàn ông khác nên hai người xảy ra cãi vã. Sau khi chuyển đến xã Đức Hòa, mâu thuẫn giữa họ vẫn tiếp diễn.

Tối 29/8, thấy chị Thu tiếp tục liên lạc với người đàn ông khác, Nhã cãi nhau với người tình. Theo nội dung vụ án, sau khi bị đuổi khỏi phòng, Nhã ôm chị Thu để làm hòa nhưng bị chị dùng dao chém và đánh vào mặt. Nhã sau đó giằng được dao, lấy khúc gỗ đánh nhiều lần khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Nhã tìm cách che giấu thi thể và dấu vết tại phòng trọ. Rạng sáng hôm sau, bị cáo dùng xe máy chở thi thể qua nhiều tuyến đường đến khu vực xã Bình Hiệp, gần biên giới Campuchia, cách hiện trường khoảng 70 km, rồi phi tang tại nhiều vị trí.

Hiện trường phi tang thi thể. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Hai ngày sau, Nhã quay lại phòng trọ lấy đồ đạc, trong đó có xe máy của người tình, mang cầm cố được 4,5 triệu đồng. Bị cáo cũng thu gom một số vật dụng và đồ vật liên quan vụ án đem vứt tại bãi đất trống gần đó.

Hôm sau, Nhã tiếp tục quay lại khu vực phòng trọ, ở lại khoảng 5 phút để nghe ngóng rồi rời đi.

Tám ngày sau khi gây án, Nhã đến nhà em gái kể lại vụ việc và được khuyên đến công an tự thú.

Từ lời khai của Nhã, cảnh sát điều tra tìm thấy các phần thi thể của nạn nhân tại những địa điểm bị cáo khai đã phi tang.

Camera nhà trọ ghi lại cảnh hung thủ chở thi thể nạn nhân phi tang. Video: Camera an ninh

* Tên nạn nhân đã thay đổi.