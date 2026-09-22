Nhận 1,3 tỷ đồng vào tài khoản do người khác chuyển nhầm liền mang sang Campuchia đánh bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.A. (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng N.T.A tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, ngày 26/8, chị H.T.B.P. (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, TP Hà Nội) đến Công an phường Phú Thượng trình báo việc chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.T.A.

Theo trình báo, vụ việc xảy ra ngày 13/7/2026, khi chị P. thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị P. đã liên hệ và đề nghị N.T.A. hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, theo nội dung trình báo, N.T.A. không thực hiện mà sử dụng số tiền trên để đánh bạc tại một casino ở Campuchia, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Thượng khẩn trương xác minh nguồn gốc dòng tiền, người nhận và quá trình sử dụng số tiền sau khi được chuyển vào tài khoản.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Phú Thượng triệu tập N.T.A. đến làm việc. Tại cơ quan công an, N.T.A. khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an phường Phú Thượng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.