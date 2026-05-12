Chiêu trò khiến nhiều phụ nữ trung niên bị lừa hơn 3.000 tỷ đồng

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian gần đây tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đơn vị này vừa đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ.

Các đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tại sản trên không gian mạng (ảnh: CAQT).

Bắt đầu quá trình lừa đảo, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ độ tuổi trung niên. Chúng nhắn tin làm quen qua các tài khoản Zalo với chiêu trò "kết bạn nhầm". Sau đó, những kẻ này thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự đồng cảm và xây dựng lòng tin.

Sau khi có được sự tin tưởng, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn "lợi nhuận cao, rủi ro thấp". Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử USDT. Đây đều là các sàn ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đầu tư.

Ban đầu, các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng bắt đầu đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi xác định nạn nhân không còn khả năng chuyển thêm tiền thì các đối tượng cắt liên lạc.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ độ tuổi trung niên (ảnh: CAQT).

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng này lừa đảo bị hại trên khắp cả nước, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác lập Chuyên án 008D. Bước đầu xác định đường dây này có trụ sở tại Campuchia, hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ.

Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, phân công từng giai đoạn lừa đảo khác nhau.

"Chúng tiếp cận người bị hại, tạo niềm tin bằng tình cảm theo kịch bản 'quy trình đánh khách 7 ngày' rồi hướng dẫn đầu tư, nộp tiền. Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng tập trung các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng triệt phá đường dây này", Thượng tá Bằng thông tin.

Công an tỉnh Quảng Trị huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai đấu tranh với các đối tượng khi chúng từ Campuchia trở về Việt Nam. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết "siêu lợi nhuận". Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.