Chia sẻ video AI tạo dựng, một người dân trả giá vì thiếu kiểm chứng thông tin

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện tài khoản TikTok "LTTN" đăng tải hai video do AI biên tập, có hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang nói về chính sách thu nộp thuế đối với người buôn bán nhỏ lẻ và đưa ra các nhận xét, đánh giá sai lệch. Đây là những thông tin sai sự thật, bị các đối tượng xấu dựng lại nhằm gây nhiễu loạn, tạo hoài nghi trong dư luận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người đăng tải các video là ông N.T.L (sinh năm 1976, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Làm việc với cơ quan Công an, ông N.T.L thừa nhận hành vi đăng tải video xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, không nhận diện được rằng đây là các sản phẩm được tạo dựng từ AI.

Ông N.T.L (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Sau khi được Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an xã Phù Ninh tuyên truyền, giải thích, ông N.T.L đã hiểu rõ hành vi của mình gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Ông đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ video và cam kết sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân: Không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là nội dung liên quan đến an ninh chính trị, lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thận trọng với các video, hình ảnh, âm thanh được tạo dựng bằng công nghệ AI. Những sản phẩm này thường có biểu cảm gượng gạo, miệng và lời nói không khớp, ánh mắt thiếu tự nhiên, ít chớp; các chi tiết nền có thể bị méo mó hoặc biến dạng; luôn sử dụng nguồn tin từ báo chí chính thống, cơ quan Nhà nước khi tìm hiểu và chia sẻ thông tin.

Công an lưu ý: mọi hành vi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng đều có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.