Phát hiện, thu giữ trên 2 tấn ma túy cất giấu trên 12 xe ô tô

Các đối tượng và tang vật liên quan

Theo tài liệu, trong khoảng đầu tháng 6-2025, qua công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình, Tổ công tác thường trực của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Công an các tỉnh U Đôm Xay, Luông Pha Băng Công an huyện Pạc Beng (Lào), Cục CSĐT tội phạm về ma túy và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ trên 2 tấn ma túy các loại.

Trong đó có 1,87 tấn ma túy tổng hợp, 124kg Ketamin được cất giấu tinh vi tại các vị trí trong 12 xe ô tô, cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, số ma tuý bị thu giữ trên là của nhóm đối tượng tại Myanmar thuê vận chuyển từ khu vực Tam Giác Vàng về tập kết tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào) chờ thời cơ mang đi các địa bàn khác tiêu thụ.

Để vận chuyển số ma túy trên, nhóm đối tượng sử dụng nhiều xe ô tô kết hợp sử dụng mạng xã hội trong quá trình di chuyển để đối phó cơ quan chức năng. Tùy theo loại ma túy vận chuyển của từng xe mà các đối tượng được trả công với số tiền từ 20 đến 50 triệu Kíp Lào.

Tiếp đó, ngày 23-6, tại khu vực bản Khôm Khoa, TP Luông Pha Băng, tỉnh Luông Pha Băng (Lào), Tổ công tác thường trực của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Luông Pha Băng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng về các hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 31 bánh (186.000 viên MTTH), 3 khẩu súng ngắn quân dụng, 21 viên đạn (2 viên đạn đã lên nòng), 2 xe ô tô, 8 điện thoại di động.

Sau gần 3 tháng triển khai, 2 Tổ công tác Thường trực của Công an tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng của Lào đã phối hợp phát hiện 76 vụ, bắt 122 đối tượng, thu giữ: khoảng 2,5 tấn ma tuý các loại, 13 khẩu súng, 1.517 viên đạn và 10,08 tấn thuốc nổ công nghiệp.

Kết quả trên đã cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; quán triệt phương châm “phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát”, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc tế, sự tin tưởng giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an các tỉnh Bắc Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.