Thu giữ 33 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn nhập từ nước ngoài

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán súng, đạn và công cụ hỗ trợ nên tập trung xác minh, điều tra.

Kết quả xác định Đoàn Quốc Thái(SN 1992, trú tại phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng trực tiếp nhập súng, đạn, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan, Campuchia về bán thông qua không gian mạng.

Đối tượng Đoàn Quốc Thái.

Đối tượng Đoàn Quốc Thái đã liên hệ bán súng, đạn và công cụ hỗ trợ cho Đặng Minh B (SN năm 1991, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh). Sau khi mua, B tiếp tục bán cho 2 người khác ở tỉnh Tuyên Quang, Gia Lai...

Thực hiện khám xét nơi ở của các đối tượng trên, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ 33 khẩu súng các loại, 3.382 viên đạn và nhiều linh kiện súng, đạn, công cụ hỗ trợ.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ tháng 5/2024 đến tháng 5/2025, đối tượng Đoàn Quốc Thái đã bán cho Đặng Minh B khoảng 150 khẩu súng bắn đạn cao su và hơn 5.000 viên đạn cao su, đạn thể thao các loại.

Tang vật vụ án.

Được biết, đối tượng Đoàn Quốc Thái trước đó đã có tiền sự, bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đoàn Quốc Thái về tội mua bán trái phép công cụ hỗ trợ.