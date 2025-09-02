Cái kết của vụ án '4,5 tỉ đồng có để vừa cốp xe SH'

Vừa qua, TAND khu vực 3-TP.HCM đã xét xử sơ thẩm lần hai vụ tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa nguyên đơn là ông LĐH và bị đơn là vợ chồng ông VQP.

Một trong những tình tiết đáng chú ý trong vụ án này liên quan đến việc nguyên đơn cho rằng đã bỏ 4,5 tỉ đồng vào cốp xe SH để giao cho bị đơn nên kiện đòi lại.

Từng huỷ án để thực nghiệm liệu 4,5 tỉ đồng có cho vừa cốp xe SH

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc xuất phát từ việc bị đơn bán bất động sản cho nguyên đơn. Phía nguyên đơn trình bày sau khi hai bên công chứng hợp đồng đặt cọc thì chiều tối cùng ngày, nguyên đơn đã mang số tiền mặt là 4,5 tỉ đồng để trong túi nilong đen, bỏ vào cốp xe SH màu trắng chạy tới nhà riêng của vợ chồng bị đơn để thanh toán, hai bên không làm biên bản giao nhận tiền.

Phía bị đơn thì lại khẳng định tình tiết này hoàn toàn không có thật, đồng thời cho rằng lời khai phi thực tế về mặt vật lý.

Vụ án trải qua phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Sau đó, vào tháng 9-2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) đã xét xử giám đốc thẩm và tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại.

Toà Cấp cao khi đó nhận định nguyên đơn trình bày số tiền đặt cọc 4,5 tỉ đồng đã bỏ vào cốp xe SH màu trắng và tới nhà vợ chồng bị đơn để giao tiền, không có giấy tờ ký nhận. Tuy nhiên, toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa làm rõ số tiền cọc trên đã giao là loại tiền mệnh giá bao nhiêu; xe SH nguyên đơn đã bỏ tiền vào cốp xe là loại xe nào; nếu cho rằng loại tiền có mệnh giá cao nhất là 500.000 đồng thì với số tiền có giá trị lớn như vậy có để được vào cốp xe hay không.

Cấp giám đốc thẩm cho rằng vấn đề này chưa được thực nghiệm làm rõ.

Còn trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm trước đó (tháng 8-2023), Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM nhận định nguyên đơn khai bỏ 4,5 tỉ đồng vào cốp của chiếc xe SH là không có cơ sở, bởi kích thước của cốp xe SH tương đương kích thước của một cái máy in để bàn không thể đựng đủ hết số tiền nêu trên (dù mệnh giá tiền cao nhất 500.000 đồng).

Kết quả thực nghiệm ra sao?

Trước khi xét xử sơ thẩm lại lần 2, để cung cấp cho Tòa án một nguồn chứng cứ khách quan và để chứng minh cho tình tiết mà nguyên đơn nêu ra là phi thực tế, bị đơn đã yêu cầu Thừa phát lại (thuộc Văn phòng Thừa phát lại Bến Thành) đến để thực nghiệm.

Quá trình thực nghiệm, Thừa phát lại đã sử dụng 4,5 tỉ đồng với toàn bộ là mệnh giá các tờ tiền là 500.000 đồng (mệnh giá lớn nhất), được rút trực tiếp từ ngân hàng để đảm bảo là tiền mới, phẳng và chiếm thể tích nhỏ nhất có thể.

Về phương tiện chiếc xe Honda SH có dung tích cốp tương đương toàn bộ quá trình sắp xếp, đưa 90 cọc tiền (mỗi cọc 100 tờ) vào cốp xe. Tuy nhiên, dù đã sắp xếp bằng nhiều cách tối ưu nhất, yên xe vẫn không thể đóng lại được.

Kết quả không thể để vừa 4,5 tỉ đồng vào cốp xe. Ảnh: ĐH

Tại phiên sơ thẩm lần 2, HĐXX đã xét vi bằng mà bị đơn đã nộp về việc thực nghiệm để số tiền 4,5 tỉ đồng vào 2 loại xe SH125I và SHMODE màu trắng là không vừa, cốp xe không chứa đủ, thực nghiệm đủ ba cách để nguyên cọc tiền trong túi nilong để vào cốp xe, để nguyên cọc tiền và xé lẻ để vào cốp xe và xé toàn bộ cọc tiền để vào cốp xe.

Toàn bộ số tiền 4,5 tỉ đồng không để vừa vào hai loại xe SH như nguyên đơn trình bày. Tại phiên tòa tuy nguyên đơn cũng cung cấp 4 hình ảnh cho rằng cốp xe SH để vừa số tiền 4,5 tỉ đồng vào cốp nhưng hình ảnh chụp không thể hiện được để cùng lúc thấy ba lớp tiền để chồng lên nhau trong cốp xe.

Cạnh đó, HĐXX cũng đánh giá số tiền 4,5 tỉ đồng là số tiền lớn chứ không phải nhỏ, giữa nguyên đơn và bị đơn không có sự quen biết thân thiết với nhau trước đó nên không thể có việc nguyên đơn giao một số tiền lớn cho bị đơn mà không yêu cầu bị đơn ký nhận đã nhận tiền, cũng không biết bị đơn có kiểm đếm số tiền đã nhận không, đây là vấn đề rất vô lý.

Từ sự vô lý của tình tiết nêu trên và sự không phù hợp của các tình tiết khác nên HĐXX đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.