Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra vụ Đoàn Văn Sáng

Ngày 10/12, thông tin từ Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lạng Sơn vì thành tích nhanh chóng điều tra và khởi tố đối tượng gây ra vụ án giết người với tính chất man rợ xảy ra tại Đội Quản lý thị trường số 4, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Trong thư khen, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nêu rõ, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thông tin về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng và đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định, bắt giữ và khởi tố đối tượng gây án, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng quan trọng.

Đối tượng Đoàn Văn Sáng (áo xám) tại Cơ quan Công an.

Lãnh đạo Bộ đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Việc khám phá nhanh vụ án góp phần trấn an dư luận, giữ vững an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời phát huy kết quả đạt được, lập thêm nhiều chiến công, thành tích trong thời gian tới.

Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Hữu Lũng. Ảnh: Quốc Nam.

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng (SN 1968, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4) về tội "Giết người".

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về tài liệu dài 88 trang, mô tả về vụ án, trong đó 'ám chỉ' kẻ gây ra vụ án mạng man rợ là Đoàn Văn Sáng. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên.