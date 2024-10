Truy bắt 2 đối tượng dùng kiếm chém trọng thương trưởng Công an xã ở Yên Bái

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Yên Bình, khoảng 15h30 ngày 4/10, Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng Lục Văn Đông (SN 1979, trú tại thôn Khe May, xã Tân Hương), có hành vi dùng kiếm đuổi đánh không cho người dân gặt lúa.

Nhận được tin báo Đồng chí Lương Văn Chiến - Trưởng Công an xã Tân Hương cùng với 2 đồng chí Công an xã đến để giải quyết vụ việc.

Đối tượng Đông (bên trái) và Hùng (bên phải). Ảnh: CACC.

Tại thời điểm trên, đối tượng Lục Văn Đông và Lục Văn Hùng (SN 1975 - là anh trai Đông) dùng dao, kiếm tấn công lực lượng chức năng. Hậu quả làm đồng chí Lương Văn Chiến bị thương phải đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Yên Bình đã huy động lực lượng tiến hành vây bắt, nhưng 2 đối tượng đã lẩn trốn, hiện chưa rõ tung tích.

Theo một số nguồn tin, khi bỏ trốn đối tượng có mang theo dao, kiếm và súng tự chế. Ban đầu xác định đối tượng có biểu hiện của bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi, có thể tấn công gây nguy hiểm cho người dân.

Công an huyện Yên Bình đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện đối tượng Đông và Hùng ở đâu thì không tự ý bắt giữ mà báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất hoặc báo cho Công an huyện Yên Bình để phối hợp bắt giữ.

