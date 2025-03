Bé gái 13 tuổi bị đe dọa khi vay tiền bằng… clip khiêu dâm

Thời gian qua, xuất hiện các đối tượng cho vay tiền nhưng yêu cầu khách hàng phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm. Đặc biệt nhiều thanh, thiếu niên dùng hình ảnh, video clip khỏa thân của cá nhân để thế chấp vay tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, do số tiền lãi hằng ngày phải trả quá cao khiến cuộc sống của người vay quanh quẩn trong nợ nần không lối thoát. Khi không có khả năng trả nợ, họ bị các đối tượng cho vay đe dọa phát tán video clip, hình ảnh “nóng” lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè, người thân trong gia đình để uy hiếp đòi nợ.

Sau khi biết chuyện, người thân phải thỏa thuận trả nợ thay, số tiền bị chiếm đoạt lớn hơn rất nhiều lần khoản vay ban đầu. Đáng chú ý, nhiều trường hợp bên cho vay hứa hẹn trả nợ xong sẽ xóa ảnh, clip, nhưng sau đó vẫn dùng clip, ảnh đó tiếp tục đe dọa, uy hiếp nạn nhân nhằm chiếm đoạt số tiền cao hơn nhiều lần số tiền gốc đã vay.

Mới đây, vào tháng 3-2025, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của gia đình 1 nạn nhân 13 tuổi bị các đối tượng đe dọa khi vay tiền bằng clip khiêu dâm. Nạn nhân cho biết có tham gia chương trình quà tặng điện thoại iPhone 15 miễn phí trên mạng xã hội facebook. Khi hỏi thể lệ nhận quà, nạn nhân được hướng dẫn khai báo thông tin cá nhân. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển 800.000 đồng để nhận quà tặng. Do không có tiền để chuyển, đối tượng đe dọa sẽ tố cáo nạn nhân tới cơ quan Công an vì làm hỏng chương trình quà tặng.

Lúc này, nạn nhân nhận được tin nhắn cho vay tiền bằng hình thức gửi clip khiêu dâm. Nạn nhân đồng ý và đã quay clip rồi gửi cho các đối tượng để lấy tiền trả nợ. Khi nạn nhân chậm trả tiền đã bị “khủng bố”, đòi nợ, đe dọa phải tiếp tục quay nhiều clip khiêu dâm.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền bằng cách thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm. Người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin của bản thân cho các đối tượng gọi điện đòi nợ như thông tin về giấy tờ tùy thân, quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nơi làm việc, sinh sống… Nếu không sẽ rơi vào “bẫy” của các đối tượng rồi bị chúng khống chế nếu không trả được tiền.

Trường hợp có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật. Nếu bị các đối tượng cho vay đe dọa thì người dân cần đến cơ quan Công an trình báo sự việc để ngăn chặn, giải quyết theo quy định của pháp luật.