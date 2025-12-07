9 "quái xế" rú ga đuổi đánh khiến 2 thanh niên bị thương nặng

Ngày 6-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng và tạm giam đối với 1 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh hiện trường vụ gây rối trật tự công cộng

Trước đó, vào khoảng 22 ngày 22-9, Công an xã Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhóm thanh thiếu niên đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự tại địa phương; dẫn đến việc 2 nam thanh niên bị tai nạn giao thông tại phố Bùi Thị Cúc, xã Ân Thi.

Nhận được tin báo, Công an xã đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành xác minh theo quy định.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22-9, nhóm 9 thanh niên ở xã Hồng Quang điều khiển 4 xe máy đi trên đường 276 từ khu vực ngã 4 xã Xuân Trúc về hướng đi thôn Bình Trì, xã Ân Thi gặp 2 thanh niên xã Hoàng Hoa Thám điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc nhóm thanh niên ở xã Hồng Quang đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi inh ỏi đuổi đánh 2 thanh niên xã Hoàng Hoa Thám làm xe bị mất lái đâm vào tường bao của nghĩa trang liệt sĩ xã Ân Thi. Hậu quả, 2 thanh niên xã Hoàng Hoa Thám bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.