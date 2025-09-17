Bắt tạm giam nam thanh niên đến tận nhà truy sát bạn nhậu

Ngày 17-9, Công an xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Châu (24 tuổi) để điều tra về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công an xã Ninh Phước tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Ngọc Châu. Ảnh: C.A

Theo Công an xã Ninh Phước, ngày 4-5, Nguyễn Ngọc Châu ngồi nhậu cùng bạn. Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Châu đã dùng dao tấn công bạn nhậu nhưng được người khác can ngăn.

Tuy nhiên, Châu vẫn còn bực tức nên về nhà lấy thêm dao tự chế đi đến nhà bạn nhậu để trả thù. Tại đây, Châu đã dùng hai con dao mang theo đâm chém vào người nạn nhân.

Theo Công an, nạn nhân may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Đồng thời, cơ quan giám định xác định hung khí Châu sử dụng thuộc loại dao có tính sát thương cao quy định tại Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Do đó, đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự của Nguyễn Ngọc Châu về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.