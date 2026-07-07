Bắt quả tang nhóm đối tượng “hôi” hàu sau bão số 1 ở Quảng Ninh

Ngày 7/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), đơn vị vừa kịp thời phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi lợi dụng thời tiết mưa gió sau bão số 1 để cắt trộm dây hàu tại vùng biển xã Quảng Hà.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt quả tang nhóm đối tượng “hôi” hàu sau bão số 1. Ảnh: QMG

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 6/7, Đồn Biên phòng Bắc Sơn nhận được tin báo của người dân về việc bè nuôi hàu của gia đình anh Vi Văn Quyết (trú tại phường Móng Cái 3) bị ảnh hưởng bởi bão số 1, trôi dạt đến vùng biển xã Quảng Hà. Tại khu vực này, một số đối tượng đang có hành vi cắt trộm dây hàu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội công tác Biên phòng Hải Tiến, thuộc Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã lập tức cơ động, tiếp cận hiện trường tại vùng biển xã Quảng Hà. Tại đây, đội công tác phát hiện 9 đối tượng (6 nam và 3 nữ) đang cắt dây hàu trên bè, rồi đưa lên 4 phương tiện vỏ composite lắp máy.

Lực lượng chức năng đã ghi hình toàn bộ hành vi vi phạm để làm căn cứ xử lý. Bước đầu, các đối tượng được xác định cùng trú tại thôn Quảng Minh, xã Quảng Hà. Tổ công tác đã yêu cầu đưa toàn bộ người, phương tiện cùng tang vật về bến tàu Dân Tiến để lập biên bản.

Hiện, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.