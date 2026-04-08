Kiểm tra hành chính, phát hiện "đại lý" bán lẻ ma túy trong khu tập thể Kim Liên

Ngày 7/4, Công an Hà Nội cho biết, vào tối 6/4, trong quá trình tuần tra và kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường Kim Liên đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Đặng Anh Việt (SN 1980; trú tại phường Giảng Võ) và Vũ Tuấn Tú (SN 1976; trú tại phường Bạch Mai).

Kết quả test nhanh tại chỗ cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác nhanh, Việt và Tú thừa nhận vừa cùng nhau sử dụng ma túy tại nơi ở của một đối tượng khác trên địa bàn phường Kim Liên.

Đối tượng Nguyễn Hồng Tú tại cơ quan công an

Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và áp giải nhóm này đến địa chỉ tại khu tập thể Khương Thượng, phường Kim Liên - nơi ở của đối tượng Nguyễn Hồng Tú (SN 1966).

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Hồng Tú đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời đối tượng đã tự nguyện giao nộp tang vật là 2,622 gam heroin.

Đáng chú ý, Nguyễn Hồng Tú là đối tượng đã có 1 tiền án liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng này cũng dương tính với heroin.

Việc kịp thời phát hiện và triệt xóa điểm tụ tập này cho thấy sự bám sát địa bàn và tinh thần quyết tâm xử lý các đối tượng vi phạm về ma túy của lực lượng công an cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các khu dân cư, đặc biệt là các khu tập thể cũ.

Hiện, Công an phường Kim Liên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.