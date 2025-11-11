Bắt đối tượng trộm 1,8 tỉ đồng trong cốp xe máy ở Đồng Nai

Ngày 11-11, Công an xã Định Quán (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Hải (SN 1976, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra liên quan vụ trộm cắp tài sản 1,8 tỉ đồng.

Đối tượng Hải bị bắt giữ cùng tang vật

Gần 17 giờ ngày 10-11, anh Nguyễn Bá Nam (SN 1993, xã La Ngà) là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn xã Định Quán có để 1,8 tỉ đồng trong cốp xe mô tô.

Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, khi anh Nam ra lấy tiền thì phát hiện toàn bộ số tiền đã bị mất.

Nhận tin báo, Công an xã Định Quán đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, thu thập thông tin, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Hải và thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỉ đồng là tang vật vụ án.

Tại công an, Hải khai nhận đã lợi dụng sơ hở, dắt xe của anh Nam ra ngoài, nhờ người mở cốp lấy toàn bộ số tiền rồi mang về cất giấu trong xe ô tô của mình. Sau đó, Hải quay lại để xe mô tô về vị trí cũ nhằm tránh bị phát hiện rồi đem toàn bộ số tiền về nhà cất giấu.