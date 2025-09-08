Bắt “nữ quái” cướp bông tai của học sinh trong ngày khai giảng

Đối tượng Đặng Anh Lộc tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng 5/9, em N.K.Q (SN 2015) học sinh trường tiểu học Nguyễn Du đến Công an phường Long Xuyên trình báo: Vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, em bị một đối tượng lạ mặt đẩy vào nhà vệ sinh của trường rồi hăm dọa cướp 1 đôi bông tai vàng 18K, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Xuyên tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 7/9, Công an phường Long Xuyên đã xác định và bắt giữ Đặng Anh Lộc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lộc khai nhận: Khoảng 6 giờ ngày 5/9, Lộc đi bộ vào trường tiểu học Nguyễn Du tìm mấy em học sinh để lấy tài sản. Khi phát hiện em Q. có đeo nữ trang, Lộc đi theo rồi đẩy em này vào nhà vệ sinh hăm dọa rồi tháo đôi bông tai.

Ngoài ra, Lộc còn thừa nhận trước đó 1 ngày cũng tại trường tiểu học Nguyễn Du, Lộc còn cướp tài sản của một em học sinh khác.