Người đàn ông xâm hại con gái của chủ nhà sau cuộc nhậu tại Đắk Lắk

Ngày 7/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Khánh (38 tuổi, trú xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khánh từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk làm thuê cho một người dân tại xã Ea Nuôl.

Trong quá trình sinh sống và làm việc tại đây, Khánh biết gia đình hàng xóm có con gái tên H. (31 tuổi) bị khuyết tật, hạn chế khả năng nhận thức.

Sáng 1/11/2025, Khánh sang nhà này phụ giúp mổ heo. Trong lúc phụ việc, lợi dụng lúc vắng người, Khánh đã có hành vi sờ soạng vào các bộ phận trên cơ thể chị H.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Khánh được gia đình chị H. mời ở lại ăn uống. Sau khi ăn xong, thấy chị H. nằm một mình trong phòng, Khánh lẻn vào và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trong lúc Khánh đang thực hiện hành vi thì bị bố của chị H. phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.