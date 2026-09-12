Bắt giữ, khởi tố thêm 2 bị can trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng đã khởi tố 19 bị can về tội “Cướp giật tài sản” trong vụ án này.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng do Ngô Văn Tuấn (tên thường gọi Bé Tư, SN 1986, ngụ tỉnh An Giang) cầm đầu đã bàn bạc, tổ chức dàn cảnh chen lấn, xô đẩy, vây quanh người dân, du khách nhằm lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Một nữ du khách khi đi tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã bị nhóm đối tượng này giật sợi dây chuyền vàng nặng hơn 1,1 lượng và bị té ngã.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiều - (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan - (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Sau khi khởi tố các bị can, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục tập trung lực lượng, phối hợp Công an các địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương truy xét, xác minh những người còn lại tham gia vụ việc. Với quyết tâm làm rõ đầy đủ vai trò của từng đối tượng, lực lượng Cảnh sát hình sự kiên trì lần theo các thông tin, dấu vết liên quan, không để những người tham gia thực hiện hành vi phạm tội tiếp tục lẩn trốn, qua đó từng bước làm rõ và xử lý toàn bộ những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 10/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ, khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Loan và Nguyễn Văn Chiều về tội “Cướp giật tài sản”.